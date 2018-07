‘Outubro Rosa’: Clube de futebol americano faz ensaio irreverente

Vários times e atletas já adotaram o ‘Outubro Rosa’, uma campanha que visa alertar a população sobre o risco do câncer de mama comemorada desde 1990. Engajado com a ação, o Arcoverde Templários, time pernambucano de futebol americano, divulgou um ensaio irreverente reforçando a importância do exame preventivo.

“Com essa grande brincadeira queremos mandar um recado muito sério, o câncer de mama, pode ser tratado e os resultados são muito mais eficazes se diagnosticado precocemente. No Brasil 2 em cada 3 mulheres descobriram através do auto exame. Espalhem essa informação para suas esposas, mães, tias, etc. E MULHERES #SETOQUEM”, diz a página do clube.