Paderborn x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Alemão

Em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund visita o Paderborn neste domingo, às 13h (horário de Brasília), na Arena Benteler.

Onde assistir Paderborn x Borussia?

É possível assistir ao vivo pelo canal Fox Sports. Além disso, o Estadão vai fazer tempo real da partida.

O Borussia tenta se reerguer após perder em casa para o Bayern de Munique na rodada passada. O resultado deixou o time de Dortmund com 57 pontos, sete pontos atrás do líder Bayern.

Já o Paderborn tenta uma arrancada incrível para escapar do rebaixamento. A equipe amarga a lanterna da competição, com 19 pontos, nove atrás do melhor time fora da zona da degola. Na última rodada, o Paderborn ficou no empate sem gols com o Augsburg.