O Brasil estreou neste domingo em Sochi com Jaqueline Mourão. A atleta conseguiu apenas a 77.ª posição no biatlo. As vencedoras de sua prova foram uma eslovaca, uma russa e uma ucraniana, de três países gelados. Até o domingo, quarto dia de competições, nenhum país de clima predominantemente quente conseguiu uma medalha.

