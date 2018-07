Palmeiras é recepcionado com festa na Paraíba; veja o vídeo

Em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras chegou em João Pessoa, na Paraíba, para encarar o segundo confronto contra o Botafogo-PB. Nesta quarta-feira, a equipe alviverde defende a vantagem de 3 a 0, conquistada em casa.

A torcida palmeirense, que está feliz com a liderança do Campeonato Brasileiro e confiante na busca do bi na Copa do Brasil, fez questão de prestigiar o clube em sua chegada. Eudes Pedro, auxiliar técnico do Palmeiras, registrou o momento e publicou o vídeo da festa alviverde nas redes.

