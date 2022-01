Palmeiras x Água Santa: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após as vitórias sobre Novorizontino e Ponte Preta e o empate com o São Bernardo, o Palmeiras faz seu último jogo pelo Campeonato Paulista antes de embarcar para Abu Dabi onde disputará o Mundial de Clubes da Fifa. Diante do Água Santa, nesta terça-feira, às 19h, no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira pretende escalar a equipe principal e, à princípio, não poderá contar apenas com o goleiro Weverton, que segue cedido à seleção brasileira.

O Água Santa, por sua vez, sabe que a batalha será extremamente difícil. A equipe de Diadema entrará em campo pressionada por não ter marcado gols nem conquistado pontos até aqui no Estadual. Derrotas para São Bernardo e Ferroviária – ambas por 1 a 0 – deixam o time em alerta para o restante do torneio, principalmente na luta contra um novo rebaixamento.

HORÁRIO E LOCAL

Palmeiras e Água Santa medem forças no Allianz Parque, na capital paulista, nesta terça-feira, a partir das 19h.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre as equipes de São Paulo e Diadema terá transmissão no YouTube e pay-per-view, por meio do Paulistão Play e do Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Palmeiras – Marcelo Lomba; Gómez, Luan e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Água Santa – Matheus Inácio; Leandro Silva, Marcondes, Hélder e Rhuan; Rodrigo Sam, Cristiano e Matheus Oliveira; Lelê, Dadá Belmonte e Caio Dantas. Técnico: Sérgio Guedes.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Jogando com time alternativo, o Palmeiras empatou com o São Bernardo, no último sábado, em 1 a 1. No mesmo dia, o Água Santa, por sua vez, foi derrotado pela Ferroviária em Araraquara pelo placar de 1 a 0, apesar do bom desempenho mostrado ao longo do primeiro tempo e no início da etapa complementar.