Palmeiras x Água Santa: onde assistir, horário e local

Já classificado para a próxima fase, o Palmeiras recebe o Água Santa no Allianz Parque neste domingo, às 16h, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Palmeiras x Água Santa ao vivo: onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, que também passará em seu site e aplicativo. O Estadão fará tempo real do confronto.

Situação das equipes

O Palmeiras é o segundo do Grupo B, com 19 pontos, um a menos que o líder Santo André. A equipe de Vanderlei Luxemburgo já está classificada, mas busca a conquista do primeiro lugar e também se reerguer após a derrota por 1 a 0 para o rival Corinthians.

Já o Água Santa vive uma situação curiosa. O time de Diadema luta contra o rebaixamento e pela classificação para a próxima fase. Com 11 pontos, a equipe é a segunda colocada do Grupo A, mas tem apenas um ponto a mais que Ponte Preta e Oeste, os dois times que estariam rebaixados neste momento.