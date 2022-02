Palmeiras x Al Ahly: onde assistir, horário e escalação das equipes

O dia chegou. O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. O clube brasileiro terá pela frente o Al Ahly, campeão da Liga dos Campeões da África. Em 2021, a equipe egípcia superou os palestrinos e ficou com o 3º lugar da competição. O vencedor espera pelo resultado do confronto entre Al Hilal x Chelsea, na quarta-feira.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Al AHly terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Bandeirantes na TV aberta, e pelo Bandsports no canal fechado. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dabi (EAU)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PALMEIRAS : Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo (Jorge ou Jailson); Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo (Jorge ou Jailson); Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony. : Abel Ferreira. AL AHLY: Ali Loft; Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Maghrabi, Ali Maaloul, Magdy, Aliou Dieng, Hany, Taher Mohamed, Hussein El-Shahat e Abdelkader. Técnico: Pitso Mosimane.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Al Ahly se classificou para a semifinal do Mundial de Clubes após vence ro Monterrey por 1 a 0, no Estádio Al Nahyan. Palmeiras, campeão sul-americano, entra no torneio diretamente na semifinal, assim como o Chelsea, campeão da Liga dos Campeões.