Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e classificação

O Palmeiras recebe o Athletico-PR neste sábado, às 17h, no Allianz Parque, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV fechada e o Estadão fará tempo real.

ONDE ASSISTIR

É possível assistir ao vivo Palmeiras x Athletico-PR pelo canal TNT. Além disso, o Estadão fará transmissão em tempo real da partida.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Renan, Luan e Gómez; Marcos Rocha, Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Esteves; Lucas Lima e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Athletico-PR: Bento; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e João Victor; Wellington, Christian (Richard) e Léo Cittadini; Carlos Eduardo, Reinaldo e Kayzer. Técnico: Paulo Autuori

HORÁRIO

O jogo será realizado às 17h deste sábado.

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras entra na rodada na 6ª colocação, com 34 pontos. O time comandado por Abel Ferreira vem de vitória por 3 a 1 sobre o Delfín, pela Libertadores, mas no Brasileirão, perdeu na rodada passada por 1 a 0 para o Goiás.

O Athletico-PR é o 11º colocado, com 28 pontos e na última rodada do Brasileirão derrotou o Santos por 1 a 0, em Curitiba. Na Libertadores, o time empatou em 1 a 1 com o River Plate.