Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

O campeão da Recopa Sul-Americana será conhecido nesta quarta-feira, após o apito final do duelo da volta entre Palmeiras e Athletico-PR. Após empatarem por 2 a 2 em Curitiba, em um jogo bastante acirrado, apenas a vitória interessa para ambas as equipes, que ainda não têm este caneco em suas salas de troféus. O Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores, disputou a Recopa no último ano, mas acabou derrotado pelo Defensa Y Justicia nos pênaltis. Já o atual campeão da Copa Sul-Americana, o Athletico participou do torneio em 2019, mas foi derrotado pelo River Plate.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Athletico-PR terá transmissão via streaming pela Conmebol TV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque, em São Paulo (SP)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Jailson; Dudu, Raphael Veiga e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ATHLETICO-PR – Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Matheus Fernandes, Erick e Léo Cittadini; Terans e Pablo. Técnico: Alberto Valentim.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de empate sem gols com a Inter de Limeira, no domingo, pelo Paulistão. O Athletico-PR perdeu para o Operário em casa por 2 a 1, pelo Campeonato Paranaense, também no domingo.