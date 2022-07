Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras retorna ao Allianz Parque neste sábado, às 21h, para encarar mais um importante desafio. O adversário é o Athletico-PR, terceiro colocado do torneio nacional e que almeja se aproximar do topo. Diante das diferentes circunstâncias das duas equipes na Copa Libertadores, é provável que o Palmeiras jogue com a equipe titular, enquanto o rival paranaense faça mudanças no time, a fim de poupar atletas para o duelo com o Libertad.

O jogo também marca o reencontro do técnico Luiz Felipe Scolari com o Palmeiras. É a primeira que o histórico treinador enfrentará seu ex-clube desde que deixou a Academia de Futebol pela última vez, em 2019. Felipão e Abel Ferreira trocam admirações e sempre que podem elogiam o trabalho e o legado do colega de profissão. O jogo também ganha ingredientes depois que o principal dirigente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, fez declarações polêmicas a respeito do Palmeiras, dizendo que o clube tem boas finanças por ter Leila Pereira como “mecenas”.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Palmeiras e Athletico-PR acontece neste sábado, às 21h, no Allianz Parque, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do SporTV. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Danilo e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Dudu e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Danilo e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Dudu e Rony. : Abel Ferreira. ATHLETICO-PR: Bento; Orejuela, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Pedrinho; Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno; Canobbio, Rômulo e Cuello. Técnico: Felipão.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória expressiva, em Assunção, por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Athletico-PR também teve rival paraguaio e venceu o Libertad, por 2 a 1, na Arena da Baixada.