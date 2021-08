Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após uma semana livre para treinar, o Palmeiras recebe o Athletico-PR neste sábado, no Allianz Parque. O jogo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h. O time paulista é o vice-líder, com 32 pontos. A equipe de Curitiba está na nona colocação, com 23.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Athletico-PR terá transmissão ao vivo pela TNT e HBO MAX. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan (Piquerez); Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan (Piquerez); Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. : Abel Ferreira. Athletico-PR: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Lucas Fasson) e Abner; Richard, Christian e David Terans; Léo Citadini (Nikão), Jader e Bissoli. Técnico: António Oliveira

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de um duro tropeço para o Cuiabá, em casa, por 2 a 0. No meio de semana, o Athletico-PR venceu o Santos por 1 a 0, na Arena da Baixada, pelas quartas da Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, o último resultado do time paranaense vem de derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em casa.