Palmeiras x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras está rindo à toa no Brasileirão. São cinco vitórias seguidas e a volta total do público no Allianz Parque. Outro combustível é a final da Libertadores, que já está batendo à porta. O técnico Abel Ferreira poderá usar o duelo com o Atlético-GO tanto para descansar alguns atletas pensando no Continental, como também para engatar mais um triunfo e diminuir ainda mais a distância para o Atlético-MG na ponta e se distanciar do Flamengo.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre Palmeiras e Atlético-GO terá transmissão pela TV fechada através do pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola a partir das 20h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Renan (Jorge); Felipe Melo, Danilo (Zé Rafael), Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Dudu; Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-GO – Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e André Luís; Janderson, Zé Roberto e João Paulo (Ronald). Técnico: Eduardo Souza.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Santos em plena Vila Belmiro no último domingo. O Atlético-GO foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0 na última sexta-feira.