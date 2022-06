Palmeiras x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Atlético-GO se enfrentam em boa sequência no campeonato. Líder do Brasileirão, o alviverde busca seguir com a excelente fase na temporada. Já o Atlético vem de duas vitórias seguidas e tenta se afastar da zona de rebaixamento – atualmente se encontra em 15º, duas posições acima do Z-4.

Abel Ferreira ainda não deve contar com Raphael Veiga, um dos destaques da equipe no ano, por conta de lesão muscular. Marcos Rocha, que foi substituído ainda no primeiro tempo do último jogo, contra o Coritiba, não teve nenhuma lesão detectada. Mesmo assim, não deve ir a campo nesta quinta-feira.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras e Atlético-GO terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece nesta quinta-feira, às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Garcia (Mayke), Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Dudu e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Garcia (Mayke), Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Dudu e Rony. : Abel Ferreira. Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Ramon e Jefferson; Baralhas (Edson Fernando), Marlon Freitas e Jorginho; Luiz Fernando, Churín e Wellington Rato. Técnico: Jorginho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória sobre o Coritiba, fora de casa, por 2 a 0. Também como visitante e pelo mesmo placar, o Atlético-GO derrotou o Fluminense e saiu da zona de rebaixamento.