Palmeiras x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalação das equipes

Pensando na final da Copa do Brasil, o Palmeiras recebe o Atlético-GO nesta segunda-feira, no Allianz Parque. O jogo, válido pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 18h e terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Atlético-GO terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Gustavo Gómez), Alan Empereur e Renan; Danilo (Felipe Melo) e Patrick de Paula; Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Lucas Esteves; Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira.

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder, Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Matheus Vargas; Janderson, Wellington Rato, Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cabo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de empate por 1 a 1 diante do São Paulo, no Morumbi, enquanto o Atlético vem de derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada.