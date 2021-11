Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras encara o Atlético-MG nesta terça com a cabeça longe. A equipe alviverde tem a final da Libertadores no próximo sábado, no estádio Centenário, no Uruguai. Para isso, o técnico Abel Ferreira vai usar um time alternativo. Um tropeço em casa não seria o fim do mundo, uma vez que o foco é outro e o rival mineiro já está com uma mão na taça do Brasileirão. Só um desastre muito grande coloca a taça nacional nas mãos do Flamengo. A diferença entre o líder e o vice é de oito pontos.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Atlético-MG terá transmissão na TV aberta pela Globo e na TV fechada através de pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PALMEIRAS – Jailson; Gabriel Menino, Kuscevic, Renan e Jorge; Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Matheus Fernandes; Wesley, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG – Éverson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Keno e Diego Costa. Técnico: João Martins.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de uma derrota fora de casa para o Fortaleza, no último sábado, por 1 a 0. Com uma mão na taça do Brasileirão, o Atlético-MG derrotou o Juventude também no sábado, em casa, por 2 a 0, dois gols de Hulk.