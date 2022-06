Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O principal duelo da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro coloca frente a frente Palmeiras e Atlético-MG, que entraram neste final de semana como as duas principais equipes da competição. Os dois clubes jogam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, e estão empatados com 15 pontos, com o alviverde em vantagem somente pelo saldo.

O técnico Abel Ferreira tem muitos desfalques, devido à data Fifa. Weverton e Danilo estão com a seleção brasileira, Gustavo Gómez serve ao Paraguai, enquanto Kuscevic e Atuesta defendem Chile e Colômbia, respectivamente. Do outro lado também há problemas para Antonio Mohamed. Vargas e Zaracho estão lesionados, Arana (Brasil) e Godín (Uruguai) foram convocados por suas seleções.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo e do Premiere ( pay per view) O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Jorge (Piquerez); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Gabriel Veron), Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Allan, Jair e Nacho; Ademir, Sasha e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Os dois times vêm embalados por vitórias. O Palmeiras já soma três consecutivas, sendo a última diante do Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro. O Atlético-MG venceu os dois últimos compromissos. O Avaí foi sua vítima mais recente: 2 a 1 no Mineirão.