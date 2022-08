Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Atlético Mineiro decidem nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, uma vaga às semifinais da Libertadores. Após um empate em 2 a 2 no jogo de ida, disputado no Mineirão, apenas a vitória garante qualquer uma das equipes na próxima fase; um novo empate leva a disputa às penalidades máximas. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.

Líder do Campeonato Brasileiro, com seis pontos de vantagem para o vice-líder Corinthians, o Palmeiras vive ótima fase na temporada. Invicto há quase dois meses, uma vitória simples classifica a equipe de Abel Ferreira à sua terceira semifinal de Libertadores consecutiva. Para o duelo, o português conta com o retorno de Rony, recuperado de lesão, à equipe.

Já o Atlético passa por um momento negativo no ano. Após a demissão de Antônio Mohamed e a chegada de Cuca como técnico, a equipe passa por quatro jogos sem vitória na temporada. Além disso, deixou escapar uma vantagem de 2 a 0 no jogo de ida, ao ceder o empate ao Palmeiras na segunda etapa.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, São Paulo-SP.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre Palmeiras e Atlético-MG terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). O Estadão acompanha os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony (López).

: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony (López). ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva (Igor Rabello), Junior Alonso e Rubens (Dodô ou Guilherme Arana); Allan, Jair (Otávio) e Zaracho; Ademir (Nacho Fernández), Keno e Hulk. Técnico: Cuca.

QUEM APITA?

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistente 1: Alexander Guzman (COL)

Assistente 2: Wilmar Navarro (COL)

Quarto árbitro: Carlos Ortega (COL)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória pelo Campeonato Brasileiro sobre o Goiás, por 3 a 0. Já o Atlético-MG perdeu sua última partida para o Athletico-PR, por 3 a 2, e se afastou da briga pela liderança do Brasileirão.