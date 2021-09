Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

A vaga brasileira da final da Copa Libertadores 2021 começa a ser definida nesta terça-feira. Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam no Allianz Parque às 21h30 pela semifinal do torneio. Com a melhor campanha da primeira fase, o time mineiro decide o confronto em casa. A equipe de Abel Ferreira avançou após despachar o rival São Paulo por 3 a 0, em casa, após um empate por 1 a 1 no Morumbi. Já os comandados de Cuca se classificaram depois de vencer os dois jogos das quartas contra o River Plate, derrotando os argentinos por 1 a 0 em Buenos Aires, e por 3 a 0 em Belo Horizonte.

Ambos os treinadores buscam o bicampeonato da Libertadores por seus respectivos clubes. Enquanto Abel Ferreira é defende o título com o Palmeiras, derrotando o Santos, do próprio Cuca, por 1 a 0 na final, o técnico da equipe mineira levantou a taça com o Galo em 2013 ao superar o Olimpia, nos pênaltis.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Atlético-MG terá transmissão ao vivo na TV aberta, pelo SBT, e no canal fechado, pela Conmebol TV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez (Renan); Danilo, Zé Rafael, Dudu e Raphael Veiga; Wesley e Luiz Adriano (Rony). Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez (Renan); Danilo, Zé Rafael, Dudu e Raphael Veiga; Wesley e Luiz Adriano (Rony). : Abel Ferreira. Atlético-MG: Éverson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê, Nacho Fernández e Zaracho; Hulk e Diego Costa (Vargas). Técnico: Cuca.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Paralelamente à Libertadores, as duas equipes disputam o título do Campeonato Brasileiro. No fim de sábado, o Palmeiras, atual segundo colocado, venceu a Chapecoense por 2 a 0, fora de casa, enquanto o líder Atlético-MG bateu o Sport por 3 a 0, no Mineirão.