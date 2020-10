Palmeiras x Atlético-MG:  onde assistir, escalação, arbitragem e classificação 

O embalado Palmeiras recebe o Atlético-MG nesta segunda-feira às 17h, no Allianz Parque, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Atlético-MG terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron (Rony), Luiz Adriano e Wesley. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan (Zaracho); Savarino, Eduardo Sasha e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli

ARBITRAGEM

Árbitro : Braulio da Silva Machado-SC

: Braulio da Silva Machado-SC Assistentes : Kleber Lucio Gil-SC e Éder Alexandre-SC

: Kleber Lucio Gil-SC e Éder Alexandre-SC Árbitro de Vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira-SC

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras inicia a rodada na 7ª colocação, com 25 pontos. Já o Atlético Mineiro aparece na 3ª posição com 32 pontos. Na rodada passada, o Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 0, fora de casa. Enquanto o Atlético-MG empatou sem gols com o Sport, no Mineirão, em sua última exibição pelo Brasileiro.