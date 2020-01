Palmeiras x Atlético Nacional: como ver o jogo

O Palmeiras enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, nesta quarta-feira, às 22h30 (horário de Brasília), no estádio do Orlando City, na Florida, em duelo que marca a estreia das duas equipes na Florida Cup. Saiba mais informações sobre a competição.

Palmeiras x Atlético Nacional: transmissão ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV. O torcedor também pode assistir online pelo site e aplicativo SporTV Play e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

O jogo marca a reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando do time palmeirense. Após o duelo com os colombianos, a equipe alviverde volta a campo e se despede da competição no sábado, contra o New York City.