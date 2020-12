Palmeiras x Bahia: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Vivendo momentos distintos no campeonato, Palmeiras e Bahia se enfrentam neste sábado, às 19h, no Allianz Parque, em duelo válido pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e TNT.

DATA

O duelo entre paulistas e baianos será neste sábado, às 19h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Bahia terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e TNT. O Estadão fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Vinã; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Rony), Veron e Willian (Rony). Técnico : Abel Ferreira.

Bahia : Anderson (Douglas); Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Matheus Bahia; Gregore, Edson, Daniel e Rodriguinho; Clayson e Gilberto. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de empate na Copa Libertadores e no Brasileirão. No meio da semana, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira ficou no 0 a 0 diante do Libertad, na competição sul-americana. No Brasileiro, igualou o placar diante do Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 2 e perdeu a chance de entrar no G-4.

Já o Bahia vem de derrota na Copa Sul-Americana e no Brasileirão. No meio da semana, a equipe tricolor foi superada pelo Defensa y Justicia, em casa, por 3 a 2. Na competição nacional, o clube baiano perdeu por 2 a 0 para o Ceará e voltou a se aproximar da zona de rebaixamento.