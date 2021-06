Palmeiras x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras recebe o Bahia neste domingo, no Allianz Parque. O jogo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 20h. O Alviverde ocupa a quinta posição, com 10 pontos. O tricolor baiano é o quarto, com 11.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Bahia terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Vinicius Silvestre; Marcos Rocha, Felipe Melo, Renan e Victor Luis; Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony, Willian e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Juninho e Juninho Capixaba; Patrick de Lucca (Jonas), Daniel e Thaciano; Rossi, Rodriguinho e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti..

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de derrota por 3 a 1 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, enquanto o Bahia vem de vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, em casa.