Palmeiras x Bolívar: onde assistir, escalação e horário do jogo pela Libertadores

Palmeiras e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Grupo B da Copa Libertadores. O confronto vai passar na TV fechada.

Onde assistir Palmeiras x Bolívar?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

Será definida nesta terça-feira.

Horário

O jogo será disputado às 19h15.

Classificação

O Palmeiras lidera o grupo com 10 pontos, seguido por Guaraní com 7, Bolívar tem 4 e Tigre aparece com 1.

Se vencer, o Palmeiras estará classificado. Em caso de empate, a vaga será garantida caso o Guaraní seja derrotado pelo Tigre. E se perder, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo precisará de um empate na última rodada para avançar sem depender dos outros resultados.