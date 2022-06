Palmeiras x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Botafogo fazem duelo pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, em São Paulo. Em ótima fase na temporada, o alviverde tem a chance de assumir a liderança da competição, enquanto o Botafogo buscará a reabilitação, após três jogos sem vitória e duas derrotas seguidas.

Após empate com o Atlético Mineiro na última rodada, o Palmeiras terá a possibilidade de reassumir a liderança do Brasileirão, após tropeço do Corinthians sobre o Cuiabá, por 1 a 0. Mesmo sem Raphael Veiga, Abel Ferreira contará com a equipe titular para seguir o bom momento na competição – sua última derrota aconteceu ainda em abril, contra o Ceará, por 3 a 2.

O Botafogo vive uma temporada de reconstrução, após a chegada de John Textor. Em 10º lugar, Luís Castro deve contar com Erison, Oyama e Tchê Tchê para buscar a vitória, fora de casa, sobre o Palmeiras.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras e Botafogo terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece nesta quinta-feira às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton (Marcelo Lomba); Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Atuesta) e Gustavo Scarpa; Dudu, Gabriel Verón e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo: Gatito Fernandez; Daniel Borges, Kanu, Víctor Cuesta e Hugo; Lucas Fernandes, Luiz Oyama (Patrick de Paula) e Tchê Tchê; Vinicius, Erison e João Victor. Técnico: Luís Castro.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de empate com o Atlético Mineiro, em 0 a 0, na última rodada, partida em que perdeu a liderança da competição. Já o Botafogo sofreu duas derrotas seguidas, contra o Coritiba e o Goiás.