Palmeiras x Bragantino: onde assistir, horário e últimos resultados

Com uma boa vantagem obtida no jogo de ida, o Palmeiras busca garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, às 19 horas, no Allianz Parque. O jogo marca a estreia do técnico Abel Ferreira no comando da equipe alviverde.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV. Além disso, é possível assistir ao jogo pelo Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

ARBITRAGEM

Árbitro : Vinicius Gonçalves Dias Araujo-SP

: Vinicius Gonçalves Dias Araujo-SP Assistentes : Alex Ang Ribeiro-SP e Anderson José de Moraes Coelho-SP

: Alex Ang Ribeiro-SP e Anderson José de Moraes Coelho-SP Árbitro de Vídeo: Marcio Henrique de Gois-SP

ÚLTIMOS RESULTADOS

No jogo de ida, o Palmeiras venceu o Bragantino por 3 a 1, no Nabi Abi Chedid. Com o resultado, o time paulista pode até perder por um gol de diferença que se classifica. Derrota por dois gols, a disputa será nos pênaltis. E se o time alviverde for derrotado por três ou mais gols, é a equipe de Bragança Paulista quem avança.

No Brasileirão, o Palmeiras vem de vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, na última segunda-feira. No mesmo dia, o Red Bull Bragantino foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio, em Porto Alegre.