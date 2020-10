Palmeiras x Ceará: onde assistir, escalação, horário e classificação

Empolgado com a goleada feita na Libertadores, o Palmeiras vai a campo neste sábado para enfrentar o Ceará, às 19h, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Palmeiras x Ceará?

A partida vai ter transmissão pelos canais TNT e Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

Horário

O jogo será às 19h, horário de Brasília.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Classificação

O Palmeiras ocupa a quarta colocação na tabela, com 19 pontos, cinco a menos que o líder Atlético-MG. Já o Ceará aparece em 12º, com 14 pontos.

No meio da semana, o Palmeiras goleou o Bolívar por 5 a 0, no Allianz Parque, em jogo pela Copa Libertadores. Já o Ceará perdeu o primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense para o Fortaleza, por 2 a 1. No Brasileirão, ambos vêm de empate. O Palmeiras ficou no 1 a 1 com o Flamengo e o Ceará no 2 a 2 com o Goiás.