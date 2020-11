Palmeiras x Ceará: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em boa fase no Brasileirão, Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h30, no Allianz Parque, em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo canal Premiere.

DATA

O confronto entre palmeirenses e cearenses será nesta quarta-feira, às 16h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Ceará terá transmissão pelo canal SporTV. Também é possível assistir ao vivo pelo Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Emerson Santos e Scarpa; Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga; Rony, Veron e Willian. Técnico: Abel Ferreira

Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago, Bruno Pacheco; Charles, Fabinho, Felipe Silva; Fernando Sobral, Léo Chú e Rafael Sobis. Técnico: Guto Ferreira

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de seis vitórias consecutivas, sendo as duas últimas sob o comando do treinador português Abel Ferreira. No último domingo, bateu o Vasco por 1 a 0.

Já o Ceará não perde há cinco jogos e no último domingo empatou sem gols com o Sport, no Castelão.

QUANDO SERÁ O JOGO DA VOLTA?

O duelo entre Ceará x Palmeiras, no Castelão, acontecerá na quarta-feira da semana que vem, às 19h. Quem passar do confronto, vai pegar o classificado de Inter x América-MG.