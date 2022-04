Palmeiras x Ceará: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras faz sua estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h, no Allianz Parque, diante do Ceará. Campeã paulista, a equipe de Abel Ferreira vem de boa vitória na primeira partida da Libertadores, diante do Deportivo Táchira, e agora concentra sua energias no duelo do torneio Nacional. Apesar das conquistas recentes em torneios mata-mata, o clube alviverde vê no Brasileirão uma prioridade e não quer deixar escapar boas oportunidades.

O Ceará, por sua vez, vem fazendo uma temporada ruim até aqui. Eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, o time alvinegro trocou o comando técnico: saiu Tiago Nunes e entrou Dorival Júnior. Com o novo treinador, conquistou uma excelente vitória, de virada, sobre o Independiente de Avellaneda, no Castelão, pela Copa Sul-Americana.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Palmeiras e Ceará será realizada neste sábado, no Allianz Parque, na capital paulista, a partir das 21h.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV e do Premiere. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Palmeiras – Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo e Zé Rafael; Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Ceará – João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard e Rodrigo Lindoso; Fernando Sobral, Vina e Lima; Mendoza. Técnico: Dorival Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de goleada, por 4 a 0, sobre o Deportivo Táchira, na Venezuela, pela Copa Libertadores. Já o Ceará ganhou do Independiente de Avellaneda, no Ceará, por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana.