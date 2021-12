Palmeiras x Ceará: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com o recente título da Libertadores 2021 e a posição definida no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras opta por dar férias antecipada ao seu elenco principal e coloca a garotada para jogar. O teste agradou e a fórmula será repetida nesta quinta-feira, diante do Ceará. O Palmeiras tem 63 pontos na tabela e está matematicamente garantido na terceira colocação, atrás apenas de Atlético-MG e Flamengo.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Ceará terá transmissão ao vivo pela TV fechada, através do canais Space e Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PALMEIRAS: Vinicius Silvestre; Garcia, Michel, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho e Matheus Fernandes; Giovani, Vitinho e Gabriel Silva. Técnico : Paulo Victor Gomes.

Vinicius Silvestre; Garcia, Michel, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho e Matheus Fernandes; Giovani, Vitinho e Gabriel Silva. : Paulo Victor Gomes. CEARÁ: João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Kelvyn; Fabinho e Fernando Sobral; Mendoza, Vina e Lima; Cléber (Yony González). Técnico: Tiago Nunes.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras, contando com seus garotos da base, vem de empate sem gols com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, nesta segunda-feira. O Ceará também vem de um 0 a 0, com o América-MG, no último domingo, na Arena Castelão.