Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Cerro Porteño voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, a partir das 19h15 (horário de Brasília), pela Copa Libertadores da América. Após uma vitória por 3 a 0 no Paraguai, um empate garante a classificação alviverde para as quartas de final da competição continental.

Para a partida, mesmo com a boa vantagem obtida na partida de ida, a tendência é que Abel Ferreira utilize suas principais peças para o confronto. Dudu, Rony, que igualou o recorde de Pelé e Zico em gols na Libertadores, e Gustavo Scarpa devem estar entre os 11 iniciais do Palmeiras para o jogo.

O Cerro Porteño precisa de um resultado heroico no Brasil para evitar mais uma eliminação para o Palmeiras. Em 2018, os paraguaios também perderam o jogo de ida das oitavas, por 2 a 0, mas venceram em São Paulo, por 1 a 0. Na ocasião, Deyverson, em sua primeira passagem pelo clube, foi expulso nos minutos finais da partida.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Palmeiras e Cerro Porteño acontece nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, na Pompeia, zona oeste de São Paulo.

ONDE ASSISTIR

O duelo envolvendo brasileiros e paraguaios terá transmissão exclusiva da Conmebol TV (pay-per-view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Danilo, Zé Rafael; Dudu, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga; Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Danilo, Zé Rafael; Dudu, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga; Rony. : Abel Ferreira. Cerro Porteño: Jean; Alberto Espínola, Williams Riveros, Juan Patiño, Alan Rodríguez; Ángel Cardozo Lucena, Roberto Piris, Rafael Carrascal, Claudio Aquino; Alfio Oviedo, Brian Samudio. Técnico: Francisco Arce.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O último confronto entre as equipes terminou com a vitória do Palmeiras, por 3 a 0, no Paraguai. Pelo Campeonato Brasileiro, o alviverde, líder da competição, foi derrotado em casa pelo Athletico Paranaense, agora vice líder. Já o Cerro Porteño venceu o Tacuary pela última rodada da apertura do Campeonato Paraguaio.