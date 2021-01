Palmeiras x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Com a agenda apertada, o Palmeiras recebe o Corinthians nesta segunda-feira, às 19h, no Allianz Parque, em partida atrasada, válida pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Empereur; Gabriel Menino, Patrick de Paula (Luan), Danilo e Matías Viña; Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano. Técnico : Abel Ferreira.

Corinthians : Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Mosquito, Cazares e Matheus Vital; Jô. Técnico : Vagner Mancini.

HORÁRIO

O clássico paulista será nesta segunda, às 19h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de ?. Na última rodada do Brasileirão, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira ? por x a x, no Allianz Parque, e ?. Já o Corinthians vem de vitória. Na última quarta-feira, o time alvinegro goleou o Fluminense por 5 a 0, na Neo Química Arena, e manteve vivo o sonho de uma vaga na Libertadores.