Palmeiras x Corinthians: onde assistir, histórico, escalações e arbitragem

Palmeiras e Corinthians decidem o Campeonato Paulista 2020 neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque. A decisão será o segundo jogo entre as equipes, após empate por 0 a 0 na última quarta-feira. O Derby terá transmissão na TV aberta e fechada.

Onde assistir Palmeiras x Corinthians ao vivo?

É possível assistir ao derby pela TV Globo (para todo o Brasil, exceto Rio de Janeiro e Bahia), pelo SporTV e Premiere, ambos para todo o Brasil, e o Estadão fará tempo real da partida.

Hora

O clássico será disputado neste sábado, às 16h30, horário de Brasília.

Escalação

A definir

Arbitragem

Árbitro : Luiz Flávio de Oliveira

: Luiz Flávio de Oliveira Auxiliar 1 : Marcelo Carvalho Van Gasse

: Marcelo Carvalho Van Gasse Auxiliar 2 : Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa Quarto árbitro : Flávio Rodrigues de Souza

: Flávio Rodrigues de Souza VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Quem mais venceu o derby?

Nas contas do Corinthians, a equipe alvinegra está à frente. São 128 vitórias corintianas, 127 palmeirenses e 110 empates . Já nas contas do Palmeiras, a equipe alviverde leva a melhor com 131 vitórias, 113 empates e 130 derrotas.

A diferença é porque o Palmeiras considera duelos do extinto Torneio Início (que tinha duração de 15 minutos) e da Taça Henrique Mündel de 1938, além de um W.O. em 1923.

Retrospecto do derby no Paulistão

79 vitórias do Corinthians, 70 do Palmeiras e 62 empates.