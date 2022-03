Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Corinthians fazem clássico nesta quinta-feira, às 20h30, no Allianz Parque, em jogo atrasado pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O Dérbi marca o primeiro encontro dos técnicos portugueses Abel Ferreira e Vitor Pereira. Ambas as equipes vivem situação confortável no Estadual. O time alviverde lidera o Grupo C, com 26 pontos, enquanto o time alvinegro está na ponta do Grupo A, com 20 pontos.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Corinthians terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo Premiere (pay-per-view), Paulistão Play (streaming) e no canal do Paulistão no YouTube. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa (Wesley) e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa (Wesley) e Raphael Veiga; Dudu e Rony. : Abel Ferreira. Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Cantillo), Paulinho (Giuliano) e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito e Róger Guedes. Técnico: Vitor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 1 a 0 diante do Santos, também no Allianz. O Corinthians vem de goleada por 5 a 0 sobre a Ponte Preta, em casa.