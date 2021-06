Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário, local e escalações das equipes

Nada melhor do que vencer um clássico para afastar a má fase. É nessa máxima que Palmeiras e Corinthians apostam suas fichas para o derby paulista da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após as decepcionantes eliminações na Copa do Brasil, o times se enfrentam às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo. O duelo será transmitido na TV fechada e no pay-per-view.

Jogando em casa, o Palmeiras busca uma vitória para colar no pelotão de cima da tabela. Apesar da queda nos pênaltis para o CRB na Copa do Brasil na quarta-feira, dia 9, o time de Abel Ferreira vem de uma convincente vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense na última rodada do Brasileirão.

O Alviverde possui muitos desfalques para a partida. Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña disputam a Copa América; Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Gabriel Veron e Michel seguem fora por lesão

Disputando apenas o Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai atrás da segunda vitória na competição. No último domingo, os comandados de Sylvinho bateram o América-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte, a primeira sob o comando do novo treinador.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV para todo o Brasil além do canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Palmeiras e Corinthians começa às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Palmeiras: Provável equipe: Jailson; Mayke, Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil (João Victor), Raul e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Luan: Gustavo Mosquito, Jô (Ramiro) e Mateus Vital. Técnico: Sylvinho