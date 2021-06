Palmeiras x CRB: onde assistir, horário, local e escalações das equipes

O Palmeiras encara o CRB nesta quarta-feira, dia 9, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Após vencer o time alagoano pelo placar mínimo no primeiro confronto, o Alviverde joga em casa pela classificação às oitavas da competição. O duelo terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o time de Abel Ferreira vem de uma boa vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. O treinador português tem uma série de desfalques para o duelo. Desfalcam a equipe: Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña, convocados para as Eliminatórias; Gabriel Menino, na seleção olímpica; além dos lesionados Patrick de Paula, Kuscevic, Danilo Barbosa, Danilo, Gabriel Veron, Marcos Rocha e Breno Pires.

O CRB chegou nesta fase da Copa do Brasil após eliminar o Goianésia e o Paysandu. Disputando a Série B do Brasileirão, os comandados do técnico Allan Aal vêm de uma grande vitória sobre o Cruzeiro fora de casa por 4 a 3.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo para todo o Brasil no SporTV e no Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre paulistas e alagoanos acontece às 19h no estádio Allianz Parque.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL: