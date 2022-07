Palmeiras x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após a desclassificação para o São Paulo na Copa do Brasil, o Palmeiras entra em campo,nesta segunda, às 20h, no Allianz Parque, para defender a liderança do diante do Cuiabá pela 17ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras é o líder do campeonato com 30 pontos, 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. A equipe dirigida pelo técnico Abel Ferreira precisa vencer para garantir a primeira colocação no Brasileirão. Já o Cuiabá está somente na 13ª posição, com 19 pontos. São 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas.

Leia Também VAR é afastado após Palmeiras enviar ofício à CBF e questionar arbitragem contra o São Paulo

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece nesta segunda,18, às 20h ( horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Cuiabá terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo e Zé Rafael; Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Gabriel Veron (Wesley). Técnico: Abel Ferreira.

CUIABÁ – Walter; João Lucas, Marllon, Joaquim e Uendel; Camilo, Rafael Gava e Osorio; Valdívia, Alesson e Rodriguinho. Técnico: António Oliveira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de uma derrota nos pênaltis para o São Paulo, no Allianz Parque, pelo jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil. Com o resultado, o time perdeu a classificação para às quartas de final do torneio. O Cuiabá, por sua vez, venceu o Botafogo por 2 a 0, na Arena Pantanal.