Palmeiras x Defensa y Justicia: onde assistir, horário e escalação da equipe alviverde

Invicto na Libertadores e classificado para a final do Paulistão, o Palmeiras vai atrás de mais uma vitória para manter a boa fase em dia. O time alviverde volta a campo nesta terça-feira diante do Defensa y Justicia, da Argentina, às 19h15. O jogo acontece no Allianz Parque, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo por pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Defensa y Justicia será exibido pela Conmebol TV, enquanto o Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h15, no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Danilo Barbosa, Michel e Renan; Mayke, Danilo, Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Matías Viña; Wesley e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória no clássico contra o Corinthians por 2 a 0, enquanto o Defensa y Justicia vem de empate por 1 a 1 diante do Universitario.