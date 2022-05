Palmeiras x Deportivo Táchira: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras enfrenta, nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, o Deportivo Táchira pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Classificado como líder, o time alviverde busca confirmar sua campanha como a melhor desta edição para ter vantagem de decidir confrontos como mandante nas etapas mata-mata. O técnico Abel Ferreira deve optar por escalar um time misto, dando oportunidade para jogadores com menos minutos mostrarem seu potencial.

O jogo é muito importante para o Deportivo Táchira. O clube venezuelano é vice-líder do Grupo A, com 7 pontos, e é escoltado pelo Emelec, que tem 5 e joga em casa com o já eliminado Independiente Petrolero. O Táchira depende de si para ir às oitavas, mas os equatorianos reconhecem seu favoritismo pelo peso dos adversários nessa rodada derradeira.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Palmeiras e Deportivo Táchira está agendado para esta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, casa alviverde na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SBT (tv aberta) e da Conmebol TV (pay per view). O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa (Atuesta); Breno Lopes, Rony (Wesley) e Rafael Navarro. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa (Atuesta); Breno Lopes, Rony (Wesley) e Rafael Navarro. : Abel Ferreira. DEPORTIVO TÁCHIRA: Diego Valdés; Pablo Camacho, Jean Fran Gutiérrez, José Luis Marrufo e Gabriel Bení­tez; Rafael Arace, Maurice Cova, Francisco Flores e Richard Figueroa; Anthony Uribe e Renny Simisterra. Técnico: Alexandre Pallarés.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória, por 3 a 0, sobre o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Deportivo Táchira derrotou o Mineros de Guayana, por 2 a 1, pelo Campeonato Venezuelano.