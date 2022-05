Palmeiras x Emelec: onde assistir, horário e escalações das equipes

Palmeiras e Emelec se enfrentam novamente pela Libertadores. Nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), o alviverde, já classificado para as oitavas de final, recebe os equatorianos, que ainda lutam pela sua vaga na próxima fase da principal competição do continente.

As equipes já se enfrentaram nesta edição. No Equador, o Palmeiras venceu por 3 a 1, com gols de Rony, Gabriel Veron e Breno Lopes, e encaminhou a liderança do grupo naquela ocasião. Para a partida desta quarta, Abel Ferreira deve escalar um time misto, por já estar classificado para a próxima fase.

Na vice-liderança do grupo, o Emelec precisa da vitória para depender apenas de si na última rodada. Em caso de derrota e vitória do Deportivo Táchira contra o Independiente Del Valle, a equipe equatoriana precisará de uma combinação de resultados para alcançar as oitavas de final. Por outro lado, exceção sendo o Palmeiras, já classificado, todos demais times seguem com chances matemáticas de chegarem à próxima fase da Libertadores.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Palmeiras e Emelec acontece nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes do confronto.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Palmeiras : Weverton; Jorge, Gustavo Goméz, Kuscevic (Murilo) e Marcos Rocha; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rafael Navarro e Dudu. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Jorge, Gustavo Goméz, Kuscevic (Murilo) e Marcos Rocha; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rafael Navarro e Dudu. : Abel Ferreira. Emelec: Ortíz; Pitton, Chavéz, Quintero e Carabali (Caicedo); Rodríguez, Arroyo e Cevallos; Rojas (Vásquez), Cabeza e Zapata. Técnico: Ismael Rescalvo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras tem 100% de aproveitamento na Libertadores. Na última partida, derrotou o Independiente Petrolero, fora de casa, por 5 a 0. O Emelec, na vice-liderança do grupo A, também vem de goleada como visitante, 4 a 1 sobre o Deportivo Táchira.