Palmeiras x Flamengo: onde assistir, escalação, histórico e classificação

Um clássico com rivalidade nacional, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, que pode deixar o vitorioso muito próximo da liderança, terá transmissão na TV aberta e pay-per-view.

Onde assistir Palmeiras x Flamengo?

O jogo terá transmissão ao vivo, para todo o Brasil, pela TV Globo e pelo canal Premiere. E o Estadão fará tempo real.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Histórico de Palmeiras x Flamengo

O Palmeiras leva vantagem no confronto geral. Foram 116 jogos, com 46 vitórias do Palmeiras, 31 empates e 39 vitórias do Flamengo. O clube alviverde marcou 193 gols e sofreu 170. O último encontro foi no dia 1º de dezembro do ano passado, pelo Brasileirão, e o Flamengo fez 3 a 1

Classificação

O Palmeiras entra na rodada ocupando a quarta colocação, com 18 pontos, três a menos que o líder Atlético-MG. O time comandado por Vanderlei Luxemburgo empatou no meio da semana com o Guaraní-PAR em 0 a 0, pela Copa Libertadores. No Brasileiro, vem de um empate por 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre.

O maior adversário do Flamengo neste momento tem sido o coronavírus. A maior parte do elenco está contaminada e em razão disso, o clube carioca tenta adiar a partida, mas por enquanto, não teve sucesso. Mesmo com o elenco bastante desfalcado, o Fla derrotou o Barcelona-EQU fora de casa por 2 a 1, também pela Libertadores, e no Brasileirão perdeu por 2 a 0 para o Ceará, na 10ª rodada.