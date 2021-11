Palmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O grande campeão da Copa Libertadores 2021 será conhecido neste sábado. Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 17h (horário de Brasília). O duelo brasileiro em solo uruguaio marca o encontro dos dois últimos vencedores do torneio. O time paulista defende o título, enquanto o rubro-negro carioca ergueu a taça em 2019. O vencedor também irá se igualar em número de títulos da competição sul-americana com Santos e São Paulo, únicos tricampeões no Brasil.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Flamengo terá transmissão ao vivo para todo o Brasil na TV aberta, pelo SBT, e nos canais fechados, pela Fox Sports e Conmebol TV. Os assinantes da plataforma de streaming Star + também vão poder assistir ao jogo. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Danilo (Gustavo Scarpa), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Danilo (Gustavo Scarpa), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu e Rony. : Abel Ferreira. Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras se classificou à final após eliminar o Atlético-MG na semifinal. A equipe alviverde empatou sem gols em casa, e por 1 a 1 no Mineirão, passando, assim, pelo critério do gol qualificado.

Por sua vez, o Flamengo garantiu vaga na decisão depois de vencer seus dois confrontos com o Barcelona de Guyaquil pelo placar de 2 a 0.