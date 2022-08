Palmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em mais um capítulo de uma das rivalidades mais intensas do futebol brasileiro nos últimos anos. A transmissão do jogo, que acontece no Allianz Parque, será da TV Globo e do Premiere.

Com nove pontos de vantagem para os rubro-negros na liderança da competição, uma vitória do Palmeiras pode dar tranquilidade para a equipe de Abel Ferreira para o restante da temporada. Vivo na Libertadores – enfrenta o Athletico-PR na semifinal -, o alviverde pode terminar o ano com três títulos (Paulistão, Brasileirão e Libertadores) e para isso deve ir com força máxima para o confronto.

Já o Flamengo também pode terminar o ano com três títulos. Após a chegada de Dorival Júnior, o time vive sua melhor fase na temporada e com diversos destaques individuais, como Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Assim como o Palmeiras, a tendência é que o rubro-negro vá a campo com o time titular para diminuir a vantagem do rival na liderança.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Palmeiras e Flamengo acontece neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

ONDE ASSISTIR

O duelo válido pelo Campeonato Brasileiro terá transmissão da TV Globo (tv aberta) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. : Abel Ferreira. SÃO PAULO: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira (Pablo) e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes (Arturo Vidal), Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

QUEM APITA?

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (FIFA/SC)

Assistente 2: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA/GO)

VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória diante do Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena. Já o Flamengo se classificou na Copa do Brasil após vencer o Athletico-PR na quarta-feira.