Palmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Dois dos principais candidatos ao título do Brasileirão se enfrentam neste domingo, às 16h. O Palmeiras recebe o Flamengo, no Allianz Parque, em jogo válido pela 20ª rodada da competição. As equipes não entram em campo desde o dia 28 de agosto, devido ao adiamento de alguns jogos da 19ª rodada por causa da Data Fifa. O time paulista é o vice-líder, com 35 pontos. Os cariocas estão na quinta colocação, com 31.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Palmeiras x Flamengo terá transmissão ao vivo pela Rede Globo e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. : Abel Ferreira. Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio (Léo Pereira), Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Andreas Pereira), Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Michael e Gabriel Barbosa. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 2 a 1 diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, enquanto o Flamengo vem de goleada por 4 a 0 sobre o Santos, fora de casa.