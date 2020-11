Palmeiras x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Na briga por uma vaga no G-4, Palmeiras e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 21h30, no Allianz Parque, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real. Confira as principais informações da partida.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Fluminense terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

HORÁRIO

O jogo será realizado às 21h30 deste sábado, horário de Brasília.

ESCALAÇÃO

Palmeiras: Jailson, Marcos Rocha, Renan, Emerson Santos e Gustavo Scarpa; Patrick de Paula, Danilo e Raphael Raphael Veiga; Rony (Lucas Lima), Luiz Adriano e Gabriel Veron. Técnico: Abel Ferreira

Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi e Nenê; Caio Paulista (Luiz Henrique), Fred e Wellington Silva. Técnico: Odair Hellmann

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras é o sexto colocado com 21 pontos e vem embalado com sete vitórias seguidas. Na quarta-feira, derrotou o Ceará por 3 a 0, pela Copa do Brasil. E no domingo passado, fez 1 a 0 sobre Vasco, pelo Brasileirão.

Já o Fluminense aparece logo acima, em quinto, com 32, e vinha de oito partidas sem perder, até ser derrotado em casa pelo Grêmio, por 1 a 0, no domingo passado.