Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Fluminense, no Allianz Parque, pela 5ª rodada do Brasileirão. Buscando a sua segundo vitória na competição, o time de Abel Ferreira está na 11ª colocação, com 5 pontos, enquanto o tricolor carioca tem um a menos, na 14ª.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Fluminense terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta) e no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na No Allianz Parque, em São Paulo-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Wesley), Dudu e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Wesley), Dudu e Rony. : Abel Ferreira. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Cris Silva; Yago Felipe, Martinelli e Ganso; Willian (John Arias), Luiz Hnerique e Germán Cano Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No Brasileirão, o Palmeiras vem de empate sem gols com o Flamengo, no Maracanã, enquanto o Fluminense vem de derrota por 3 a 2 para o Coritiba, fora de casa.