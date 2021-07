Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, entra em campo neste sábado contra o Fluminense. A equipe vem embalada pela excelente fase no campeonato e a classificação para as quartas de finais da Libertadores. Aos comandos de Abel Ferreira, o verdão tenta a décima vitória para se garantirem ainda mais na liderança. O jogo acontece no Allianz Parque.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Fluminense terá transmissão do Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

FLUMINENSE: Muriel, Calegari, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli e Ganso; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Abel Hernández (Fred). Técnico: Marco Aurélio de Oliveira.



ÚLTIMO RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 1 a 0 diante da Universidad Católica, enquanto o Fluminense vem de derrota para o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, o Grêmio.