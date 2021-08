Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Há uma semana sem jogar, o Palmeiras recebe neste sábado o Fortaleza no Allianz Parque pela 15ª rodada do Brasileirão. O líder do campeonato empatou no último jogo com o São Paulo em 0 a 0. O time comandado por Abel Ferreira, vem embalado de bons resultados e não perde há 10 jogos.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e TNT Sports. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo..

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Renan); Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Dudu); Rony e Deyverson (Luiz Adriano). Técnico: Abel Ferreira.

Sport: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de empate no clássico contra o São Paulo pela 14ª rodada do Brasileirão. Já o Fortaleza, vem de vitórias sobre o CRB na Copa do Brasil. Resultado que garantiu o time na próxima fase da competição.