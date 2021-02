Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

De volta ao Brasil, o Palmeiras recebe o Fortaleza neste domingo, no Allianz Parque, com a ambição de restabelecer a boa imagem de seu futebol. O jogo, válido pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 18h15.

ONDE ASSISTIR

Palmeiras x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e TNT. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h15 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Mayke, Emerson Santos, Kuscevic e Esteves; Danilo (Felipe Melo), Patrick de Paula e Lucas Lima; Gabriel Menino, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Ronald, Felipe e Luiz Henrique; Igor Torres (Osvaldo), Wellington Paulista e David. Técnico: Enderson Moreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de eliminação no Mundial de Clubes para o Al-Ahly, enquanto o Fortaleza vem de vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, em casa.