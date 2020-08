Palmeiras x Goiás: onde assistir, classificação e escalação

Palmeiras e Goiás se enfrentam neste sábado, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que terá início às 21h30, terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Onde assistir Palmeiras x Goiás

É possível assistir ao jogo pelos canais TNT e Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

A definição acontece nesta sexta-feira. A matéria será atualizada assim que tiver os times.

Classificação

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Fluminense na rodada passada, em seu primeiro jogo no Brasileirão, e ocupa a 12ª colocação, com um ponto. O Goiás perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1 e está na 17ª posição, com zero pontos.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira. O Palmeiras vai enfrentar o Athletico-PR na Arena da Baixada, às 19h30, enquanto o Goiás receberá o Fortaleza, às 20h30, no Hailé Pinheiro.