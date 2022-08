Palmeiras x Goiás: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Goiás se enfrentam neste domingo, às 16h00, no Allianz Parque, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido pela TV Globo, na rede aberta e pelo Premiere, no pay per view.

Líder isolado do torneio com 42 pontos, o Palmeiras deixa a Libertadores momentaneamente de lado para depositar o foco no torneio nacional. Caso vença a partida, será a quinta vitória consecutiva dos comandados de Abel Ferreira.

Do outro lado do confronto, o Goiás ocupa a décima terceira posição da tabela, com 25 pontos, e busca vencer para entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

HORÁRIO E LOCAL

A partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste domingo, às 16h00, no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Palmeiras e Goiás terá transmissão da TV Globo, na TV aberta e do Premiere, no pay per view. O Estadão acompanha os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Vanderlan; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Dudu, Wesley e López. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Vanderlan; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Dudu, Wesley e López. : Abel Ferreira. GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Halter, Caetano e Juan Pablo; Auremir, Diego, Dadá Belmonte; Vinícius, Nicolas e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

QUEM APITA?

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Assistente 2: Leirson Peng Martins (RS)

4º Árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Líder do Brasileirão, o Palmeiras chega para a partida deste domingo após empatar em 2 a 2 com o Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Libertadores, na última quarta-feira. O Goiás, por sua vez, chega de vitória no Campeonato Brasileiro frente ao Coritiba por 1 a 0.